تكنولوجيا: إطلاق Hisense C2 Ultra: جهاز عرض ليزر 4K، 240 هرتز، و3000 لومن بشهادة IMAX و”Designed for Xbox”

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Hisense عن أحدث منتجاتها، وهو جهاز العرض 4K Laser Smart Mini Projector C2 Ultra، الذي صُمم خصيصًا للألعاب والاستخدام المنزلي. يتميز هذا الجهاز بشهادة “Designed for Xbox”، والتي تعد بتوفير تجربة ألعاب غامرة على شاشات تتراوح بين 65 و300 بوصة.

يضم C2 Ultra العديد من الميزات المخصصة للألعاب، بما في ذلك وضع الكمون المنخفض التلقائي، ومعدل تحديث يصل إلى 240 هرتز، مما يقلل من التأخير وتلعثم الحركة، ليتيح تجربة لعب أكثر سلاسة. كما يساهم استخدام تقنية MEMC (تقدير الحركة وتعويض الحركة) في تعزيز سلاسة اللعب بشكل ملحوظ.

ومن ناحية جودة الصورة، يتألق C2 Ultra بتقديمه نطاق ألوان BT.2020 بنسبة 110%، مما يتيح عرض مجموعة أوسع من الألوان مقارنة بالمعيار القياسي BT.2020، ليقدم بذلك صورًا غنية وحيوية للمحتوى عالي الدقة.

كما أن جهاز العرض يتميز بإضاءة فائقة تصل إلى 3000 لومن ANSI، وهي زيادة كبيرة بمقدار 1000 لومن مقارنة بجهاز Hisense C2 الذكي 4K الذي أُطلق مؤخرًا.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم شهادات IMAX Enhanced وDolby Vision زيادة مستوى السطوع والتباين، مما يجعله مثاليًا للاستخدام في الغرف المضاءة جيدًا. كما يتميز الجهاز بتقليل انبعاثات الضوء الأزرق الضار، مما يجعله أكثر راحة للعينين أثناء جلسات المشاهدة الطويلة.

يتميز جهاز C2 Ultra بتصميم قابل للتعديل، مما يتيح إمكانية عرضه على الجدران أو الأسقف أو حتى الأرضيات. أما من الناحية الصوتية، فقد تم تجهيزه بنظام صوت JBL 2.1 قناة مع تقنية DTS Virtual:X 3D ومضخم صوت مدمج، ليقدم تجربة صوتية متميزة سواء في الألعاب أو الأفلام.

تم إطلاق C2 Ultra عالميًا في 10 أكتوبر، وهو يهدف إلى توفير تجربة مرئية وصوتية عالية الجودة لكل من عشاق الألعاب والترفيه المنزلي.

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