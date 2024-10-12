تكنولوجيا: جميع إصدارات Pixel Watch تحصل على ميزة إشعار البطارية الكاملة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد التقارير الواردة من المجتمع الذي رصد هذه المشكلة لأول مرة، أعلنت جوجل رسميًا عن طرح “إشعار الشحن بنسبة 100%” لجميع إصدارات Pixel Watch.

كانت هذه ميزة مطلوبة بشدة، وقد تم طرحها بشكل محدود في العام الماضي، لكنها توقفت بعد فترة وجيزة. والآن، تستجيب جوجل أخيرًا لطلبات مستخدميها من خلال إضافتها مرة أخرى.

تم تصميم هذه الوظيفة الجديدة لتزويد المستخدمين بطريقة ملائمة لمعرفة متى وصلت ساعتهم الذكية إلى الشحن الكامل. يضمن هذا أن يتمكن المستخدمون من وضع الساعة مرة أخرى على معصمهم بسرعة ومواصلة تتبع مقاييس صحتهم ونشاطهم دون انقطاع.

تتمتع ميزة الإشعارات الكاملة للبطارية بتفعيل تلقائي على جميع أجهزة Pixel Watch، مما يعني أن المستخدمين لا يحتاجون إلى ضبط أي إعدادات. بمجرد شحن الساعة بالكامل، سيظهر إشعار على الهاتف الذكي المقترن للمستخدم، لتنبيهه بأن البطارية وصلت إلى 100% وجاهزة للاستخدام.

لتعزيز الراحة وتعزيز عادات الشحن الصحية، يتم إغلاق الإشعار تلقائيًا عند إزالة الساعة من الشاحن. يساعد هذا التصميم المدروس على منع المستخدمين من ترك ساعتهم على الشاحن لفترة طويلة، مما قد يؤدي إلى تدهور عمر البطارية بمرور الوقت.

تتوجه إضافة هذه الميزة، التي تبدو بسيطة، لتلبية الحاجة العملية لمستخدمي Pixel Watch الذين يرغبون في التأكد من أن أجهزتهم مشحونة دائمًا وجاهزة للاستخدام.

من خلال توفير تنبيه تلقائي مثل هذا، تسهل جوجل على المستخدمين إدارة بطارية Pixel Watch الخاصة بهم والحفاظ على صحتها على المدى الطويل.

ويعكس هذا التحديث رغبة جوجل في تحسين تجربة مستخدم Pixel Watch بناءً على التعليقات والطلبات الواردة من قاعدة عملائها. كما يساهم إشعار البطارية الكاملة، رغم صغره، بشكل كبير في الراحة والكفاءة الشاملة لاستخدام Pixel Watch.

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