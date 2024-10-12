تكنولوجيا: موتورولا تطور هاتفًا قابلاً للطي مزودًا بمفصلة آلية مبتكرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المحتمل أنك شاهدت ميزة Center Stage من أبل على أجهزة كمبيوتر Mac، حيث تتتبع حركة المستخدم وتضبط الإطار وفقًا لذلك.

في هذا السياق، كشفت لينوفو مؤخرًا عن حاسوبها المحمول ذو مفهوم Auto Twist AI، الذي يقدم شيئًا مشابهًا ولكنه أفضل، حيث يمكنه تحريك الغطاء من تلقاء نفسه، دون التقيد بمجال رؤية كاميرا الويب.

والآن، قدمت موتورولا براءة اختراع إلى مكتب براءات الاختراع الأمريكي لآلية مفصلية آلية تهدف إلى ضبط زاوية الجهاز تلقائيًا. من الجدير بالذكر أن الحاسب المحمول من لينوفو الذي تم عرضه في IFA الشهر الماضي، والذي يتمتع بآلية مماثلة، يأتي بعامل شكل أكبر بكثير، مما يمنح لينوفو مساحة أكبر لحزم المكونات الضرورية وتنفيذ هذه الميزة الجذابة.

ومع ذلك، في حالة الهاتف القابل للطي، تشغل المفصلة بالفعل مساحة كبيرة، لدرجة أن هذه الأجهزة غالبًا ما تحتوي على سعات بطارية أقل بكثير مقارنة بالهواتف التقليدية.

هل تتذكر الهواتف المزودة بكاميرات سيلفي منبثقة؟ أحد الأسباب الرئيسية لتخلي الشركات المصنعة عن هذا التصميم هو عدم وجود مساحة كافية لآلية الكاميرا الآلية.

إذا تمكنت موتورولا من تركيب جميع المكونات الضرورية في هاتف قابل للطي وتقديم جهاز يضبط أيضًا ميله لإبقائك في الإطار أثناء مكالمات الفيديو أثناء تحركك، فسيكون ذلك إنجازًا كبيرًا.

ووفقًا لما ذكرته براءة الاختراع، التي تحمل عنوان “التحكم المستقل في عامل الشكل لجهاز محمول قابل للطي”، فإنها تتضمن استخدام “مواد خاصة” يمكنها تغيير الشكل، إلى جانب محركات صغيرة للمساعدة في حركة المفصلات.

بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يستخدم الهاتف تقنيات التعلم الآلي، المشابهة للأجهزة المذكورة سابقًا، لتتبع حركة المستخدم.

ووفقًا لتقرير صادر عن 91Mobiles، فإن المادة الخاصة عبارة عن سبيكة ذاكرة الشكل التي تغير شكلها عند تعرضها للحرارة، والتي يمكن توليدها باستخدام الطاقة الكهربائية من البطارية. ومع ذلك، لا يزال الهاتف في مراحل التطوير الأولى، وليس هناك يقين من أنه سيصل إلى السوق.

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