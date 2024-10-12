تكنولوجيا: هاتف Tecno Camon 30S يتألق بمعالج Helio G100 وشاشة منحنية 6.78 بوصة وكاميرا Sony IMX896

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Tecno في فبراير الماضي عن هاتفي Camon 30 و30 Pro، مع وجود فروقات رئيسية بينهما. يتميز إصدار Pro بدعمه لشبكة 5G بفضل شريحة Dimensity 8200 Ultimate، بينما يدعم الإصدار العادي 4G فقط بمعالج Helio G99 Ultimate. وكما قد تم إطلاق Camon 30S Pro كبديل 4G لـ 30 Pro، مع شريحة Helio G100.

والآن، نصل إلى Tecno Camon 30S، وهو هاتف 4G مثل S Pro يعتمد على شريحة G100. يأتي الهاتف بتكوينات 6/128 جيجابايت، 8/128 جيجابايت، و8/256 جيجابايت، مع توفر ذاكرة عشوائية افتراضية لمضاعفة السعة.

من أبرز التغييرات التي أدخلها S Pro هي الشاشة المنحنية والتصنيف IP، وهو ما يتبعه Camon 30S. يأتي بشاشة FHD+ OLED بحجم 6.78 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز.

تدعم الشاشة سطوعًا يصل إلى 1300 نتس مع تعتيم PWM بمعدل 2160 هرتز، وتغطي 100% من مساحة ألوان DCI-P3، مع حماية من زجاج غوريلا (الإصدار غير محدد).

يمتاز Camon 30S بتصنيف IP53 لمقاومة الغبار والماء، كما يمكنه العمل بأصابع مبللة. يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل (مستشعر Sony IMX896) مع OIS، ويضاف إليه مستشعر عمق 2 ميجابكسل وفلاش LED مزدوج. الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجابكسل مع فلاش LED مزدوج.

يأتي الهاتف مزود بمكبرات صوت ستريو مع دعم Dolby Atmos، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط، على الرغم من أن سرعة الشحن أقل من Camon 30 الذي كان يدعم شحن 70 واط.

يتميز الهاتف بتقنية تغيير الألوان، حيث يتحول اللون الأزرق إلى درجات أغمق عند تعرضه لأشعة الشمس. وهو متاح بأربعة ألوان: الأزرق، البنفسجي السديمي، الأسود السماوي، والذهبي الفجر.

يتم بيع Tecno Camon 30S في باكستان بتكوين 8/256 جيجابايت بسعر 60,000 روبية باكستانية (حوالي 215 دولارًا). تم رصده أيضًا في كينيا ومالي، ولكن لم يتم إطلاقه رسميًا هناك بعد.

المصدر