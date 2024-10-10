شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تقدم إعلانات فيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعى على فيسبوك وإنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

اختبرت ميتا أدوات تحرير الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر فيسبوك وإنستجرام، مما يمكّن المعلنين من نقل العناصر المرئية وتوسيع إطار مقاطع الفيديو الموجودة بالفعل، باستخدام هذه الأدوات الجديدة.

يمكن للمعلنين تحميل صورة ثابتة واستخدام نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بـ ميتا لتحويلها إلى فيديو متحرك، ما يوفر طريقة جديدة لإنشاء محتوى ديناميكي بدون مهارات إنتاج فيديو معقدة.

بصرف النظر عن الرسوم المتحركة، تطلق ميتا أيضًا ميزة الذكاء الاصطناعي التي تمكن المعلنين من تكبير مقاطع الفيديو الحالية الخاصة بهم.

يعمل البرنامج على زيادة حجم الفيديو دون التضحية بسلاسة محتواه عن طريق إنشاء بيكسلات غير مرئية في كل إطار، وهذا مشابه لكيفية قيام تقنيات الذكاء الاصطناعي بجعل خلفية الصورة أكثر اتساعًا.

وبالنسبة للمعلنين، يمكن أن يعني هذا تعظيم تأثير المواد الخاصة بهم عن طريق تغيير حجمها لتناسب الشاشات المختلفة أو إعطاء مقاطع الفيديو وجهة نظر جديدة كان من الممكن أن يمنعها تنسيقها الأصلي.

في الوقت الحاضر، يتم إصدار هذه الميزات تدريجيًا؛ ومن المتوقع أن يتم نشره على نطاق أوسع في أوائل العام المقبل، كما سيتم توفير هذه التطورات قريبًا للمعلنين حتى يتمكنوا من تحسين حملاتهم على جميع منصات ميتا.

لدى ميتا بالفعل أدوات الذكاء الاصطناعي للمعلنين، وهذا التطور يتوسع عليها، كما تستخدم الشركات حاليًا الذكاء الاصطناعي لإنشاء نصوص وصور للإعلانات، مما يؤدي إلى تسريع وتحسين كفاءة العملية.

وتوفر ميتا المزيد من الفرص للتسويق الرقمي المبتكر من خلال إطلاق إعلانات الفيديو المعززة بالذكاء الاصطناعي، وللحصول على عرض مثالي، سيتم عرض هذه الإعلانات أيضًا على علامة تبويب الفيديو بملء الشاشة على فيسبوك والتي سيتم عرضها قريبًا.