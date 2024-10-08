شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خاصية جديدة بـApple Watch تنبهك بمرضك قبل ظهور الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحمل Apple Watch، مزايا عديدة، لكن الأمر لن يتوقف عند المزايا التقنية، بل إنها قد تكون وسيلة لإنقاذ حياتك، خاصة أنها تأتى مزودة بخاصية لقياس معدل ضربات القلب الذى ينبهك عندما يكون معدل ضربات القلب لديك سريعًا جدًا أو بطيئًا جدًا.

تعرف على مزايا Apple Watch لإنقاذ حياتك

وتأتى Apple Watch، أيضا بميزة اكتشاف السقوط وخدمات الطوارئ وجهات الاتصال، والتى تعني أنه عند تعرضك للإغماء أو السقوط ولا يمكنك النهوض، َيمكنها إنقاذك، خاصة أنها تأتي مزودة بمقياس تأكسج النبض الذى يقيس تشبع الأكسجين في دم الفرد، لكنها تلك الميزة قد تختفي، نظرًا لأن قاضي لجنة التجارة الدولية (ITC) حكم بأن أبل انتهكت براءة اختراع مملوكة لشركة Masimo تتعلق بهذه الميزة، لذا فلا يمكن أن تحتوي Apple Watch Series 9 والطرازات الأحدث التي تم شراؤها في 18 يناير 2024 وما بعده على مقياس تأكسج نبضي يعمل.

خاصية جديدة فى Apple Watch تنبهك بمرضك قبل أن تشعر به وتحتوى ساعة Apple Watch Series 10 على مستشعر يراقب انقطاع التنفس أثناء النوم، خاصة أن هذه الحالة تؤدي إلى توقف الشخص المصاب بها عن التنفس ثم البدء في التنفس أثناء النوم بشكل متكرر، وهذا يجعل من الصعب على المصاب الحصول على نوم هادئ ليلاً وقد يؤدي إلى مشاكل صحية أخرى.

ويزعم بعض مستخدمي Apple Watch أن تطبيق Vitals المتوفر لـ Apple Watch مع تحديث watchOS 11 يعطيهم إشعارًا مسبقًا عندما يكونون على وشك المرض، وهو ما يمنح المستخدمين مزايا صحية أكثر.