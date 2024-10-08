شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا وSpaceX تؤجلان عودة رواد الفضاء للأرض فى رحلة Crew-8 إلى 13 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

تسبب إعصار ميلتون، في بقاء أربعة رواد فضاء في مدار الأرض لبضعة أيام أطول مما كان مخططًا له، حيث استهدفت ناسا وSpaceX في الأصل اليوم لرحيل مهمة كرو-8 من محطة الفضاء الدولية، لكن من المقرر أن تهبط كرو-8 قبالة ساحل فلوريدا، وهي منطقة مهددة حاليًا من إعصار ميلتون، والذى اشتد إلى إعصار من الفئة 5، لذلك، تم تأجيل تاريخ الانفصال عدة مرات، مؤخرًا إلى يوم الأحد (13 أكتوبر).

ووفقا لما ذكره موقع "space"، أعلن مسؤولون من ناسا، "نستهدف الآن عدم التأخر عن الساعة 3:05 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأحد 13 أكتوبر، لانفصال مهمة كرو-8 عن محطة الفضاء الدولية بسبب الظروف الجوية والتأثيرات المحتملة لإعصار ميلتون عبر شبه جزيرة فلوريدا"، مضيفين، "يواصل مديرو المهمة مراقبة الظروف، مع التخطيط لإحاطة الطقس التالية في الساعة 11 صباحًا يوم الجمعة 11 أكتوبر."

أُطلقت Crew-8 على متن صاروخ SpaceX Falcon 9 في 3 مارس، حيث حملت كبسولة Crew Dragon التي تحمل رواد فضاء ناسا ماثيو دومينيك ومايكل بارات وجانيت إبز، بالإضافة إلى ألكسندر جريبنكين من وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، ووصل الرباعي إلى المختبر المداري بعد يومين.

بدأت خطط مغادرة Crew-8 في الحركة مع وصول مهمة SpaceX Crew-9 في 29 سبتمبر، كما تأثرت Crew-9 بإعصار هيلين، مما دفع إطلاق المهمة من محطة كيب كانافيرال الفضائية على ساحل فلوريدا الأطلسي إلى الوراء يومين.

وتعد Crew-8 ليست المهمة الوحيدة التي تأثرت بإعصار ميلتون، فقد أرجأت ناسا و SpaceX إلى أجل غير مسمى إطلاق مركبة الفضاء Europa Clipper التى تبلغ تكلفتها 5 مليارات دولار، والتي كانت مستهدفة من جانب وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، ومن المقرر إطلاقه على متن صاروخ فالكون هيفي يوم الخميس.