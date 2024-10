شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عالٍ.. "الأمن السيبراني" يوصي بإجراء تحديث على منتجات "سامسونج" والان نبدء بالتفاصيل

تحديث منتجات سامسونج

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني من ثغرات أمنية في منتجات "سامسونج"، موصيًا بإجراء التحديثات المطلوبة.ونشر على صفحته الرسمية في "إكس" قائلًا: تحذير أمني: بادر بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات Samsung" وذكر: أصدرت شركة سامسونج تنبيهًا أمنيًا للإعلان عن ثغرات أمنية في منتجاتها.وتابع: يوصي المركز بتحديث أجهزة سامسونج, عبر هذا الرابط بالضغط هنا.