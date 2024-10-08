شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عالٍ.. "الأمن السيبراني" يوصي بإجراء تحديث على منتجات "سامسونج" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني من ثغرات أمنية في منتجات "سامسونج"، موصيًا بإجراء التحديثات المطلوبة.
ونشر على صفحته الرسمية في "إكس" قائلًا: تحذير أمني: بادر بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات Samsung" بادر بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات Samsung.
This is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT)
وتابع: يوصي المركز بتحديث أجهزة سامسونج, عبر هذا الرابط بالضغط هنا.
ونشر على صفحته الرسمية في "إكس" قائلًا: تحذير أمني: بادر بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات Samsung" بادر بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات Samsung.
This is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT)
🔴 تحذير أمني:— المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT) October 8, 2024
بادر بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات Samsung.
🔗https://t.co/xZbF8OldlB pic.twitter.com/jMu53l7UiC
تحديث منتجات سامسونجوذكر: أصدرت شركة سامسونج تنبيهًا أمنيًا للإعلان عن ثغرات أمنية في منتجاتها.
وتابع: يوصي المركز بتحديث أجهزة سامسونج, عبر هذا الرابط بالضغط هنا.