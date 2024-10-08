علوم وتكنولوجيا

تحذير عالٍ.. "الأمن السيبراني" يوصي بإجراء تحديث على منتجات "سامسونج"

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عالٍ.. "الأمن السيبراني" يوصي بإجراء تحديث على منتجات "سامسونج" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني من ثغرات أمنية في منتجات "سامسونج"، موصيًا بإجراء التحديثات المطلوبة.
ونشر على صفحته الرسمية في "إكس" قائلًا: تحذير أمني: بادر بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات Samsung" بادر بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات Samsung.
This is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT)

تحديث منتجات سامسونج

وذكر: أصدرت شركة سامسونج تنبيهًا أمنيًا للإعلان عن ثغرات أمنية في منتجاتها.
وتابع: يوصي المركز بتحديث أجهزة سامسونج, عبر هذا الرابط بالضغط هنا.
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا