شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تتعطل الأنظمة الإلكترونية للأرض بسبب الانفجار الشمسي الأخير؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اندلع انفجار شمسي هائل ومن المقرر أن يؤدي إلى تعطيل الأنظمة الكهربائية وعروض غير عادية من الأضواء الشمالية، حيث اندلع الانفجار أمس في منتصف السطح المرئي للشمس، ويتبع سلسلة من أحداث الطقس الفضائي القوية التي تسببت في انقطاعات الراديو في الأيام الأخيرة، بحسب موقع metro البريطانى.

وقد أدى هذا إلى ما يعرف باسم القذف الكتلي الإكليلي الهالي (CME)، والذي يرسل عمودًا من البلازما خارج الشمس، ومن المقرر أن يضرب القذف الأرض بالبلازما والجسيمات المغناطيسية، وتم تصنيف الانفجار الأخير على أنه X9.0، وقد يكون الأقوى الذي تم إطلاقه في الدورة الشمسية الحالية.

وتتسبب العواصف الجيومغناطيسية عادة في تعطيل أنظمة الملاحة وشبكات الطاقة والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وتسببت تداعيات انفجار شمسي قوي آخر تم إطلاقه في وقت سابق من هذا الأسبوع في انقطاع الراديو فوق منطقة ضخمة في المحيط الهادئ، بما في ذلك هاواي.

وتعد الشمس حاليا في أعلى نقطة في دورة مدتها 11 عاما، حيث يرتفع نشاطها وينخفض، ونتيجة لذلك، شهدت المملكة المتحدة المزيد من الأضواء الشمالية أكثر من المعتاد في الأشهر الأخيرة - بما في ذلك العروض المبهرة في أقصى الجنوب مثل ليفربول في مايو.

ويعتقد الخبراء أن النشاط الأخير قد يشهد عروضا جديدة على أجزاء من المملكة المتحدة خلال الليلتين المقبلتين، وتنتج هذه الظاهرة، المعروفة أيضا باسم الشفق القطبي، عن تفاعل الغازات في الغلاف الجوي مع العواصف الشمسية الناجمة عن أحداث مثل الانبعاثات الكتلية الإكليلية.

وقالت كريستا هاموند، خبيرة الطقس الفضائي في مكتب الأرصاد الجوية، لشبكة سكاي نيوز: "خلال اليومين المقبلين، هناك فرصة أن نرى الأضواء الشمالية، وخاصة عبر الأجزاء الشمالية من اسكتلندا في شمال إنجلترا وأيرلندا الشمالية.