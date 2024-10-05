تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات الشاشة والكاميرة والرقاقة في هاتف iPhone SE 4 المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات الكاميرة والشاشة في إصدار ابل المرتقب iPhone SE 4، كما كشفت التسريبات عن المعالج الذي يدعم هذا الإصدار.

تستعد شركة ابل لكشف النقاب عن جيل جديد من هواتف iPhone SE في حدث يعقد في بداية العام المقبل، وهو ما أكد عليه المحلل “Mark Gurman” في تقرير نشر مؤخراً في بلومبرج.

وفي أحدث التسريبات التي جاءت من “9to5Mac” كُشِف عن تفاصيل أكثر حول تصميم ومواصفات iPhone SE القادم، حيث تطور ابل تصميم هذا الإصدار بتصميم عصري يحاكي iPhone 14 مع نتوء في الشاشة وتقنية FaceID للتعرف على الوجه.

كما تدعم ابل هاتف iPhone SE 4 برقاقة معالج Apple A18، أيضاً يأتي الهاتف ببعض من إعدادات الكاميرة المقدمة في هاتف iPhone 15.

من جانب أخر كانت ابل قد أطلقت إصدارها الحالي من هواتف iPhone SE في حدث عقد في 2022 بتصميم يحاكي هاتف iPhone 8، بينما يختلف إصدار iPhone SE (2025) الذي يعد أول إصدار من هواتف الأيفون منخفضة التكلفة يأتي بميزة الإتصال بشبكات 5G.

كما تقدم ابل هذا الإصدار بشاشة OLED بحجم 6.1 إنش، ودقة عرض 2531 في 1170 بيكسل، أيضاً يتميز تصميم الهاتف بإطارات مسطحة بعد تحول الهاتف لدعم تقنية التعرف على الوجه Face ID بمسح ثلاثي الأبعاد مع كاميرة سيلفي بدقة 13 ميجا بيكسل.

أيضاً يأتي الهاتف بكاميرة خلفية واحدة بدقة 48 ميجا بيكسل، وهي الكاميرة ذاتها التي تدعم هاتف iPhone 15.

ومع دعم هاتف iPhone SE (2025) برقاقة معالج Apple A18 الجديدة من ابل تشير التوقعات أيضاً لدعم هذا الإصدار بتقنية الذكاء الإصطناعي في منصة Apple Intelligence، كما تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار يأتي بسعر 459 أو 499 دولار.

المصدر