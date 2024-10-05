تكنولوجيا: سامسونج تبدأ الإنتاج الضخم لأسرع ذاكرة SSD لأجهزة الحاسب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت العملاق الكوري مؤخراً على بدء الإنتاج الضخم لأسرع ذاكرة SSD التي تستهدف أجهزة الحاسب وترتكز على معمارية PCIe 5.0.

بدأت سامسونج في الإنتاج الضخم لذاكرة PM9E1 المميزة بسرعة فائقة، وسعة أكبر، والتي تدعم أجهزة الحاسب، ولقد أكدت سامسونج على أن ذاكرة SSD الجديدة طورت بدقة تصنيع 5 نانومتر، والجيل الثامن من تقنية V-NAND.

ومن المقرر أن تقدم ذاكرة PM9E1 الجديدة من سامسونج آداء أقوى مع كفاءة أعلى في إستهلاك الطاقة، لتعزز آداء أجهزة الحاسب التي ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي.

وتتميز ذاكرة PM9E1 بسرعة قراءة 14.5 جيجابايت/ثانية وسرعة كتابة تبلغ 13 جيجابايت/ثانية، لهذا تتوافق الذاكرة مع تطبيقات الذكاء الإصطناعي التي تتطلب بيانات مكثفة.

كما تؤكد سامسونج على أن ذاكرة PM9E1 تتوفر بعدد من الإختيارات في السعة، والتي تشمل سعة 512 جيجا بايت، أو 1 و2 و4 تيرابايت.

كما تدعم الذاكرة عدد من البروتوكولات التي تعمل على حماية الذاكرة من الهجمات أثناء الإنتاج وعملية التوريد، ومن المقرر أن تتوفر في البداية للشركات المصنعة لأجهزة الحاسب، ومن ثم تتوفر للمستخدمين في الأسواق لاحقاً.

المصدر