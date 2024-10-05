تكنولوجيا: إطلاق 2024 Lenovo Legion Y700 خارج الصين ولكن بشكل غير رسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم تحديث جهاز Lenovo Legion Y700 مؤخرًا، ويأتي طراز 2024 مع عدد من التحسينات الملحوظة. على سبيل المثال، قامت لينوفو بتزويد Y700 بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، مما يمثل ترقية جيدة من Snapdragon 8+ Gen 1 المستخدم في طراز 2023.

ويبدو ان هذا المعالج الرائد في الطراز الأحدث يجعل جهاز Y700 منافسًا قويًا لجهاز RedMagic Nova.

بفضل إعداد التبريد VC الكبير، تقول Lenovo إن Legion Y700 2024 يمكنه تقديم أداء مستقر أثناء التحميل. كما تؤكد الشركة أن شاشة الحاسب اللوحي المخصص للألعاب تأتي بحجم 8.8 بوصة تجعلها مثالية للأيدي الكبيرة والصغيرة.

تتميز هذه الشاشة بمعدل تحديث 165 هرتز ودقة 1600 بكسل، بالإضافة إلى دعم تعتيم التيار المستمر. تشمل الميزات الأخرى لجهاز Lenovo Legion Y700 الجديد بطارية بسعة 6550 مللي أمبير، ومنفذين USB-C، وإعداد مكبر صوت استريو مع Dolby Atmos، ودعم الشحن السريع بقدرة 68 واط.

وفي حين تجعل كل هذه المواصفات جهاز Legion Y700 الجديد خيارًا جذابًا للاعبين، إلا أن جهاز الألعاب اللوحي غير متوفر رسميًا خارج الصين في الوقت الحالي.

ومع ذلك، إذا كنت لا تستطيع الانتظار حتى الإطلاق العالمي، يمكنك طلبه مسبقًا من Giztop. من المهم أن يكون المشترون المهتمون على دراية ببعض العيوب.

أحد هذه العيوب هو أن الجهاز اللوحي المخصص للألعاب سيأتي مع البرامج الثابتة الصينية. وعلى الرغم من إمكانية ضبط لغة النظام على اللغة الإنجليزية، إلا أنها لن توفر نفس تجربة المتغير العالمي.

بالإضافة إلى ذلك، هناك قلق بشأن الضمان؛ فعلى الرغم من أن Giztop يبدو أنها لديها سياسة جيدة، إلا أنك ستحتاج إلى إعادة شحن Legion Y700 إليهم إذا حدث أي خطأ، وهو ما قد يكون غير مريح.

أما بالنسبة لسعر 2024 Legion Y700 على Giztop، فإن الإصدار الأساسي مع 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و256 جيجابايت من التخزين يبلغ 549 دولارًا، في حين ان الخيار الأعلى مع 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 512 جيجابايت من التخزين يبلغ 599 دولارًا.

إذا قمت بالطلب المسبق لجهاز الألعاب اللوحي قبل 25 أكتوبر، يمكنك استخدام قسيمة “Y700PRE” لتوفير 50 دولارًا.

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