تكنولوجيا: YouTube يصلح مشكلة حظر الحسابات غير المقصودة وإزالة القنوات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - على مدار الساعات الماضية، يبدو أن موقع YouTube قد أزال عن طريق الخطأ قنوات وحظر حسابات بسبب انتهاك “سياسة البريد العشوائي والممارسات الخادعة وعمليات الاحتيال”، حتى بالنسبة للمستخدمين الذين لم يقوموا بتحميل مقاطع فيديو، فيما يبدو أنه خطأ غير مقصود.

اعترف موقع YouTube بالمشكلة وهو يعمل بنشاط على إعادة القنوات، بالإضافة إلى استعادة الوصول إلى اشتراكات YouTube TV المدفوعة و YouTube Premium و YouTube Music.

وفي هذا الصدد، قال موقع YouTube: “نتلقى تقارير عن إزالة قنوات بشكل غير صحيح بسبب البريد العشوائي والممارسات الخادعة. تعمل فرقنا بنشاط على إعادة القنوات، وتلك التي تمت إعادتها وتفتقد قوائم التشغيل ستتم استعادة هذا المحتوى قريبًا”.

إذا تمت إزالة قناتك وإعادتها بشكل غير صحيح، فقد تلاحظ أن بعض المحتوى، مثل قوائم التشغيل، قد يكون مفقودًا، لكن لا داعي للقلق، حيث ان هذا مجرد تأخير وسيتم استعادة كل المحتوى الخاص بك قريبًا.

تجدر الإشارة إلى أنه من غير المرجح أن تكون الحسابات قد ارتكبت “انتهاكات جسيمة أو متكررة”. ومع ذلك، فقد منشئو المحتوى غير المتخصصين إمكانية الوصول إلى حساباتهم على YouTube، مما يمنعهم من مشاهدة مقاطع الفيديو أو الاستماع إلى موسيقى YouTube.

كما تأثر مشتركو YouTube Premium أيضًا بهذه المشكلة، حيث لا يمكنهم الوصول إلى قوائم التشغيل والمحتويات المحفوظة الأخرى عند حظرها.

ووفقًا لرسالة البريد الإلكتروني، يستطيع المستخدمون تقديم الاستئناف، وقد نجح العديد منهم في استعادة الوصول إلى حساباتهم، رغم أن بعضهم لا يزال غير قادر على رؤية قوائم التشغيل الخاصة بهم.

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