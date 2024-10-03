تكنولوجيا: ابل تستعد للإعلان عن أجهزة MacBook Pro بمعالجات M4 خلال الأسابيع المقبلة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم ابل خلال الأسابيع المقبلة للأسواق جيل جديد من أجهزة MacBook Pro المميزة بمعالجات الشركة الجديدة M4، وM4 Pro وأيضاً M4 Max.

حصد معالج M4 عدد من المراجعات الإيجابية منذ إنطلاقه بشكل رسمي، لذا يترقب مستخدمي أجهزة Mac إنطلاق الجيل الجديد من الأجهزة المميزة بمعالج ابل الجديد.

ولقد أكدت عدد من التقارير التي أطلقت مؤخراً على خطط ابل لإطلاق أجهزة MacBook Pro بمعالجات M4 خلال الأسابيع المقبلة.

كما كشف المحلل “Mark Gurman” في تقرير نشر في بلومبرج أن معالجات M4 Pro وM4 Max ستقدم للمرة الأولى في أجهزة MacBook Pro، كما تشير التوقعات إلى خطط ابل لإطلاق جهاز Mac Mini يأتي بتصميم جديد كليأ مع حجم مصغر.

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