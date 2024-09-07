تكنولوجيا: طرح جهاز العرض الجديد Anker Nebula Cosmos 4K SE في المزيد من البلدان #IFA2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Anker أن جهاز العرض الجديد Nebula Cosmos 4K SE قادم إلى الاتحاد الأوروبي. لقد تم إطلاق الجهاز مؤخرًا مع Nebula Capsule Air في الولايات المتحدة.

ويصل الجهاز الجديد كإصدار أقل تكلفة من جهاز Cosmos 4K الأقدم الذي تم إطلاقه قبل عامين.

يحتوي Cosmos 4K SE على مصدر ضوء هجين يجمع بين تقنية LED والليزر لتوليد سطوع يصل إلى 1800 لومن ANSI.

وفي حين أن ذروة السطوع هذه أقل من تلك الموجودة في Cosmos 4K الأصلي، فإن الإصدار الجديد يحتوي على ميزات إضافية مثل دعم Dolby Vision ومحرك معالجة الصور NebulaMaster للألوان الطبيعية.

يمكنك استخدام جهاز العرض لعرض صور يصل عرضها إلى 200 بوصة (~508 سم)، مما يؤدي إلى تحسينها بسرعة باستخدام التركيز البؤري التلقائي والتصحيح التلقائي للانحراف وتجنب العوائق تلقائيًا، من بين أدوات أخرى.

يستخدم جهاز العرض نظام تشغيل Google TV، والذي يسمح لك بالوصول إلى العديد من تطبيقات البث الشائعة بذاكرة تبلغ سعتها 2+16 جيجابايت.

علاوةً على ذلك، هناك مجموعة من المنافذ، بما في ذلك HDMI 2.1 (eARC)، و USB-A و AUX، ومكبرات صوت مدمجة بقوة 15 واط.

ومن المتوقع أن يتم طرح جهاز العرض Anker Nebula Cosmos 4K SE للبيع في 19 سبتمبر مقابل 1499.99 يورو.

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