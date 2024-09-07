تكنولوجيا: لينوفو تطلق جهاز Lenovo IdeaPad 5x بتصميم 2 في 1 لدعم المبدعيين #IFA2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت لينوفو في معرض برلين عن جهاز Lenovo IdeaPad 5x المتحول 2 في 1 الذي ينطلق بمميزات تستهدف دعم المبدعيين.

ينطلق جهاز Lenovo IdeaPad 5x بحجم شاشة 14 إنش، مع تصميم متحول يتضمن بعض المميزات الجديدة لدعم تنفيذ المهام الإنتاجية بكفاءة أعلى.

ويأتي هذا الإصدار بمعالج Snapdragon X Plus ثماني الأنوية من كوالكوم، ويأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X مع قنوات ثنائية.

كما يضم الجهاز شاشة OLED بحجم 14 إنش، وأبعاد 16:10، ودعم معايير DCI-P3 بتغطية بنسبة 100%، وسطوع 400 nit.

ولقد صمم جهاز IdeaPad 5x لدعم المستخدم أيضاً بتجربة الأجهزة اللوحية من خلال الشاشة التي تدعم خاصية اللمس المتعدد في 10 نقاط كما يدعم الإدخال بقلم stylus.

ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 57 Wh، ويضم الجهاز اثنان من منافذ USB فئة A من فئة USB 3.1 أو USB 3.2، مع منفذ HDMI 2.1 بحجم كامل، واثنان من منافذ USB C لدعم PD 3.0 وDisplayPort 1.4، ومن المقرر أن يتوفر Lenovo IdeaPad 5x بسعر 999 يورو على أن يتوفر في شهر سبتمبر.

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