تكنولوجيا: شركة Ecovacs تكشف عن المكنسة الروبوتية Deebot X8 Pro Omni المزودة بممسحة قوية #IFA2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Ecovacs عن المكنسة الروبوتية Deebot X8 Pro Omni، والتي تعد واحدة من العديد من المنتجات الجديدة من الشركة المعروضة في معرض IFA 2024.

وعلى ما يبدو، فإنها تتميز بوظيفة التطهير الجديدة للعلامة التجارية لأول مرة،

يستخدم جهاز Deebot X8 Pro أسطوانة Ozmo، التي تطبق ضغطًا يصل إلى 4000 باسكال إلى الأسفل وتدور 200 مرة في الدقيقة.

تقوم 16 فوهة داخل المكنسة برش الماء العذب على الممسحة لإبقائها نظيفة أثناء عملها، ويساعده الذكاء الاصطناعي على اكتشاف الأوساخ ومواصلة التنظيف حسب الضرورة.

يتمتع الطراز بقوة شفط تصل إلى 12900 باسكال للكنس بالمكنسة الكهربائية، كما تم تصميم فرشاة Zero Tangle 2.0 لتجنب عقد الشعر.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تمتد فرشاة الحافة الثانية من جانب واحد لضمان تنظيف كل ركن من أركان غرفتك.

علاوةً على ذلك، يأتي الجهاز مزودًا بمحطة Omni جديدة أصغر للشحن والصيانة. وهنا، يتم تفريغ خزان المياه وصناديق القمامة الموجودة بالجهاز، ويتم تنظيف الممسحة بالماء الساخن وتجفيفها بالهواء الساخن.

تشير الشائعات إلى أنه سيتم إطلاق المكنسة الكهربائية والممسحة الروبوتية Ecovacs Deebot X8 Pro Omni في عام 2025.

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