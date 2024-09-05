تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف عن تصميم هاتفي OnePlus Find N5 و OnePlus Open 2: سيكونان نحيفان بشكل مدهش!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سيتم طرح هاتف OPPO القابل للطي والذي يبدو على شكل كتاب قريبًا، وفقًا لمنشور تم حذفه الآن بواسطة Digital Chat Station.

وسيُطلق على هذا الهاتف اسم Find N5 وسيكون خليفة Find N3 الذي تم اطلاقه في أكتوبر الماضي.

سيتم تشغيل Find N5 بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 4 من كوالكوم. وسيحتوي على شاشة داخلية قابلة للطي بدقة 2K، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر Sony، وكاميرا مقربة بيريسكوب أيضًا، وإعداد كاميرا دائري.

سيبلغ سمك الهاتف ما يزيد قليلاً عن 9 ملم، مما يجعله قريبًا جدًا من هاتف Honor Magic V3، صاحب الرقم القياسي الحالي لأنحف هاتف ذكي قابل للطي في العالم.

يبقى أن نرى ما إذا كان بإمكان Find N5 أن ينتزع لقبه، ولكن حتى لو لم يحدث ذلك، فإن سمك أقل من 10 مم لهاتف قابل للطي لا يزال مثيرًا للدهشة للغاية.

يُشاع أيضًا أن Find N5 قد قام بتحسين مقاومة الماء عن معيار IPX4 المقاوم للرذاذ فقط، وشريط تمرير تنبيه ثلاثي المراحل.

كما يُزعم أنه من المقرر إصدار Find N5 في الفترة ما بين شهر يناير ومارس. من المحتمل أن يتم إطلاقه في الصين فقط، وسيصل إلى الأسواق الدولية مع إعادة تسمية علامته التجارية باسم OnePlus Open 2، وفي هذه الحالة من الواضح أن جميع المعلومات المذكورة أعلاه تنطبق أيضًا على هذا الإصدار.

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