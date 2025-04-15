نشر مادح مصري, عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو من مشاركته في إحدى الإحتفالات حضرها جمهور غفير. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن المداح المصري محمد يوسف, أطرب الحضور بالمدحة السودانية الشهيرة (مكاشفي القوم). وكتب يوسف, على المقطع الذي حظي بتفاعل كبير: (مكاشفي القوم من تراث السودان), الجدير بالذكر أن المدحة تعد من أبرز مدائح الطريقة المكاشفية وصاغ كلماتها الشيخ الشايقي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. مادح مصري يطرب الحاضرين في إحدى الإحتفالات بالمدحة السودانية الشهيرة (مكاشفي القوم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.