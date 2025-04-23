إدارة الشرطة المجتمعية ولاية سنار بالتعاون مع مركز الشباب السوداني تدفع بعدد 100فرد لولاية الخرطوم

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نظمت إدارة الشرطة المجتمعية ولاية سنار بالتعاون مع مركز الشباب السوداني وإشراف مدير شرطة الولاية قافلة قوامها 100فرد للمشاركة في برامج إصحاح البيئة بولاية الخرطوم
وكان في وداع القافلة العميد شرطة / عمر العبيد حسن مدير دائرة الشؤون العامة وممثل مدير شرطة ولاية سنار وعدد من الضباط.
وتحدث الرائد شرطة / متوكل عطا الصديق بأن الأفراد تم إعدادهم للمشاركه في برامج إصحاح البيئة بولاية الخرطوم والوقوف مع كافة المنظمات والمبادرات الشبابية وغيرها التى تعمل علي نظافة الولاية وإزالة مخلفات واثار الحرب
ايضا تحدث مساعد المدير للجهود المجتمعية / الشيخ أحمد الحبيب بأن البلاد تحتاج إلى الإعمار وبذل وتظافر الجهود من أجل النهوض بالوطن الحبيب والسير به في طريق البناء والتعمير ومعالجة الآثار السالبة التي خلفتها الحرب الغاشمة
و أكد العميد شرطة / عمر العبيد في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة بأن الهدف من القافلة المساعدة والمساهمة في نظافة ولاية الخرطوم و إزالة الأثار التي خلفتها الحرب وهذا إن دل إنما يدل على الوطنية الخالصه مثمنا الدور والمجهود الذي تقوم به الشرطة المجتمعية متمنيا للجميع التوفيق والسداد في خدمة الشعب والوطن .
وكان في إستقبال القافله بولاية الخرطوم الفريق شرطة/ خليل باشا سايرين وزير الداخلية والفريق شرطة / أمير عبدالمنعم مدير شرطة ولاية الخرطوم
واللواء شرطة / سيف الدين أحمد الحاج مدير الإدارة العامة للشرطة المجتمعية وعدد من الضباط
وقد أشاد وزير الداخلية بمجهودات الشرطة المجتمعية ولاية سنار والدور المقدر الذي تقوم به تجاه الشعب ورعايتها لكافة البرامج الحيويه وتنظيمها للمبادرات والبرامج الخدمية التي تصب في صالح المجتمع.
المكتب الصحفي للشرطة
اسماء عثمان
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