إدارة الشرطة المجتمعية ولاية سنار بالتعاون مع مركز الشباب السوداني تدفع بعدد 100فرد لولاية الخرطوم

نظمت إدارة الشرطة المجتمعية ولاية سنار بالتعاون مع مركز الشباب السوداني وإشراف مدير شرطة الولاية قافلة قوامها 100فرد للمشاركة في برامج إصحاح البيئة بولاية الخرطوم وكان في وداع القافلة العميد شرطة / عمر العبيد حسن مدير دائرة الشؤون العامة وممثل مدير شرطة ولاية سنار وعدد من الضباط.

وتحدث الرائد شرطة / متوكل عطا الصديق بأن الأفراد تم إعدادهم للمشاركه في برامج إصحاح البيئة بولاية الخرطوم والوقوف مع كافة المنظمات والمبادرات الشبابية وغيرها التى تعمل علي نظافة الولاية وإزالة مخلفات واثار الحرب

ايضا تحدث مساعد المدير للجهود المجتمعية / الشيخ أحمد الحبيب بأن البلاد تحتاج إلى الإعمار وبذل وتظافر الجهود من أجل النهوض بالوطن الحبيب والسير به في طريق البناء والتعمير ومعالجة الآثار السالبة التي خلفتها الحرب الغاشمة

و أكد العميد شرطة / عمر العبيد في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة بأن الهدف من القافلة المساعدة والمساهمة في نظافة ولاية الخرطوم و إزالة الأثار التي خلفتها الحرب وهذا إن دل إنما يدل على الوطنية الخالصه مثمنا الدور والمجهود الذي تقوم به الشرطة المجتمعية متمنيا للجميع التوفيق والسداد في خدمة الشعب والوطن .