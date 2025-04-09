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تعرض قائد درع السودان أبو عاقلة كيكل لحادث حركة

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هبة علي 0 تبليغ

  • تعرض قائد درع السودان أبو عاقلة كيكل لحادث حركة 1/2
  • تعرض قائد درع السودان أبو عاقلة كيكل لحادث حركة 2/2

أفاد مصدر بتعرض سيارة قائد درع السودان أبو عاقلة كيكل لحادث حركة بسهل البطانة قبل قليل .

و أكد المصدر عدم وقوع إصابات أو حدوث وفيات جراء الحادث.

سودافاكس

صورة هبة علي

هبة علي

محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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