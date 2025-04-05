كشف ناشط سوداني, على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تفاصيل واقعة حدثت أمامه بحي فيصل بالعاصمة المصرية القاهرة. وبحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, فقد أكد الناشط أن الواقعة حدثت خلال فرحة السودانيين المتواجدين بالقاهرة, في ليلة تحرير العاصمة الخرطوم. وقال في حديثه أن شباب مصريون, وأثناء جلوسهم في “قهوة” بمنطقة “ميدان الساعة” بالطالبية فيصل, قاموا بالاعتداء على مجموعة من أنصار الدعم السريع. ووفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, فقد اكتشف الشاب المصريون “الدعامة”, أثناء النقاش معهم ليعترفوا لهم بانتمائهم للدعم السريع وقائده حميدتي, ليتفاجأ الجميع بضرب المصريين للدعامة وطردهم من “القهوة” التي هربوا منها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. أثناء فرحة السودانيين بتحرير الخرطوم.. شباب مصريون يعتدون على مجموعة من أنصار الدعم السريع ويقومون بطردهم من داخل “قهوة” بحي فيصل بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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