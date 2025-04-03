البرهان يصدر قرارا بإطلاق سراح بكري حسن صالح و يوسف عبد الفتاح

أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، القائد العام للقوات المسلحة و رئيس مجلس السيادة، قرارًا بإطلاق سراح الفريق أول ركن بكري حسن صالح والعميد يوسف عبد الفتاح محمود، وذلك بناءً على قرار من السلطة القضائية، بهدف تمكينهما من تلقي العلاج اللازم.

و كان المسؤولان قد أودعا السجن منذ سقوط حكومة الإنقاذ، وسط مطالبات متزايدة بإطلاق سراحهما نظرًا لتدهور حالتهما الصحية، حيث أكد الأطباء حاجتهما إلى رعاية طبية خارج مراكز الاحتجاز.

و في السياق ذاته، يواجه الرئيس السابق عمر البشير وضعًا صحيًا حرجًا حيث يعاني من أمراض خطيرة، فضلًا عن تجاوزه سن الثمانين، و هي مرحلة عمرية لا تتناسب مع ظروف السجن. وعلى الرغم من أنه لم يُوجَّه إليه سوى تهمة حيازة عملات أجنبية، والتي تمت محاكمته بشأنها، إلا أنه لا يزال قيد الاحتجاز، رغم توصيات الأطباء المتابعة لحالته بضرورة الإفراج عنه حفاظًا على صحته.

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