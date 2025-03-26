مجلس الوزراء يعلن عطلة عيد الفطر المبارك

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن عطلة عيد الفطر المبارك ستبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 30 مارس 2025م، وتستمر حتى يوم الخميس 3 أبريل 2025م، على أن يستأنف العاملون أعمالهم وفق النظم والقواعد المعمول بها في الدولة.

كما سيصدر محافظ بنك السودان المركزي منشورًا خاصًا لتنظيم العمل في قطاع المصارف خلال فترة العطلة.

وبهذه المناسبة، تتقدم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتهنئة إلى المسلمين في كافة أنحاء العالم، سائلة الله أن يعيدها على الأمة بالأمن والسلام والاستقرار.

سونا