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نجح الجيش السوداني في تحرير مباني القصر الرئاسي, والمعروف بالقصر الجمهوري اليوم الجمعة بعد معارك شرسة ضد قوات الدعم السريع التي كانت بداخله لما يقارب العامين.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشف مراسل قناة العربية بالسودان, عمار أبو شيبة, في حديثه عن مصير قوات الدعم السريع, التي كانت متواجدة بالقصر.
وأكد أن القوات اتجهت نحو المقرن, حيث تتجمع قواتهم التي فقدت عدد من القادة خلال معارك القصر الجمهوري وهو ما يصعب عليهم التماسك والصمود.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..بعد أن فقدت عدد من قاداتها.. أين توجهت قوات “الدعم السريع” بعد سيطرة الجيش السوداني على القصر الجمهوري؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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