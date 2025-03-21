أمن أسوان يضبط تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة «التوكتوك»

أسوان - مصر نجح رجال مباحث دراو في ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة التوكتوك. كانت معلومات سرية وصلت إلى العميد محمود العرنوسي بقيام عدد من الأشخاص بتكوين تشكيل لسرقة التوكتوك. بعد استئذان النيابة قامت قوة من مباحث المركز برئاسة الرائد أيمن شامة بالقبض علي تشكيل عصابي مكون من 5 عاطلين وبحوزتهم «11 توكتوك» مسروقا. تم التحفظ علي المضبوطات وبعرض التشكيل علي النيابة قررت حبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيق. بوابة الأهرام

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