المضادات الأرضية تتصدى لمسيّرات الميليشيا في السدّ

تصدّت المضادات الأرضية التابعة للجيش بقيادة الفرقة الـ19 مشاة مروي لعددٍ من المسيّرات بسدّ مروي أطلقتها ميليشيا الدعم السريع.

وقالت قيادة الفرقة الـ19 مشاة، إنّ القوات المسلّحة في كامل الاستعداد والتأهّب التام للتعامل مع أيّ طاريء أو أيّ أجسامٍ غريبة في سماء محلية مروي والولاية الشمالية عامة. باج نيوز

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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