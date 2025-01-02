دفن أكثر من (٤٦٢) جثة من منسوبي مليشيا الجنجويد بشمال دارفور

تمكنت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح ، خلال الثلاثة أيام الماضية من دفن أكثر من (٤٦٢) جثة تتبع لمليشيا الجنجويد ، والتي خلفتها المعارك الأخيرة التي دارت شمال مليط ، ومنطقة المالحة بولاية شمال دارفور ، وذلك حرصاً منها علي القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية ، وإكرامآ للموتي بجانب حفاظاً علي سلامة السكان المحليين من الكارثة البيئية التي بدأت تظهر في المنطقة بعد يوم واحد من المعركة.

وأضافت بحسب بيانها الصادر اليوم ، أن مليشيا الجنجويد كانت قد حاولت التسلل الي المالحة عبر محاور مناطق ” درقي شقي ، مدو ، جبل عيسي ” ، شمال محلية المالحة إلا أنها منيت بخسائر فادحة في الأرواح ، حيث تم القضاء علي المئات من جنود المليشيا وثلاث متحركات كاملة، وشملت مقتل ستة من أبرز القادة الميدانيين للمليشيا ، وهروب فلولهم بقيادة المدعو ” علي رزق الله السافنا ” تاركين وراءهم المئات من جثث قتلاهم .

واكدت القوة المشتركة إلتزامها الدائم بالقوانين الدولية والإنسانية ، ومراعاة كرامة الإنسان حيًا أو ميتًا داعية في الوقت نفسه جميع جنود المليشيا الذين ما زالوا يحترمون كرامتهم الإنسانية إلى ضرورة التفكير بجدية في مصيرهم ، وعليهم أن يدركوا أنهم يخدمون جهة لا تراعي حتى حق إكرام موتاها، مما يضعهم في مواجهة الحقيقة القاسية لمصيرهم المحتوم.

حاثة إياهم على ضرورة الإستجابة للعفو العام الصادر من القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ، وذلك بتسليم أنفسهم لأقرب وحدة عسكرية للقوات النظامية أو القوة المشتركة من أجل الحفاظ على أرواحهم ، وصون كرامتهم الإنسانية في حياتهم و مماتهم.

وفيما يلي تورد (سونا) نص البيان الصادر من القوة المشتركة :-

بسم الله الرحمن الرحيم

القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح

بيان عسكري

جماهير شعبنا السوداني الصامد …

في إطار إلتزامنا الإنساني وإحترامنا لقيم التكافل الإنساني حتي في أوقات الحرب، قامت قواتنا المشتركة على مدي الأيام الثلاثة الماضية بدفن أكثر من 462 جثة تابعة لمليشيا الجنجويد، التي خلفتها المعارك الأخيرة في شمال مليط ومنطقة المالحة.

كما أوضحنا في بيان سابق، فإن مليشيا الجنجويد التي حاولت التسلل إلى المالحة عبر محاور دري شقي، مدو، وجبل عيسى شمال المالحة قد مُنيت بخسائر فادحة في الأرواح. حيث تم القضاء على المئات من جنود المليشيا وثلاث متحركات كاملة، شملت مقتل ستة من أبرز القادة الميدانيين للمليشيا، وهروب فلولهم بقيادة المدعو “علي رزق الله السافنا” وتاركين وراءهم المئات من جثث قتلاهم، مما تسبب في كارثة بيئية خطيرة في المنطقة.

جماهير شعبنا الأبي…

حرصاً على القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية التي نلتزم بها، قامت القوة المشتركة من باب الإنسانية وإكرام الموتي وتحمل مسؤوليتها الإنسانية بدفن هذه الجثث بما يليق كرامة الإنسان، إمتثالاً لقيمنا الوطنية والأخلاقية، وحفاظاً على سلامة السكان المحليين من الكارثة البيئية التي بدأت آثارها تظهر في المنطقة بعد يوم واحد من المعركة.

نحن في القوة المشتركة نؤكد إلتزامنا الدائم بالقوانين الدولية والإنسانية، ومراعاة كرامة الإنسان حيًا أو ميتًا. وندعو جميع جنود المليشيا الذين ما زالوا يحترمون كرامتهم الإنسانية إلى التفكير بجدية في مصيرهم. عليهم أن يدركوا أنهم يخدمون جهة لا تراعي حتى حق إكرام موتاها، مما يضعهم في مواجهة الحقيقة القاسية لمصيرهم المحتوم. أننا نحثهم على الإستجابة للعفو العام الصادر من القائد العام للقوات المسلحة السودانية وتسليم أنفسهم لأقرب وحدة عسكرية للقوات النظامية أو القوة المشتركة للحفاظ على أرواحهم وصون كرامتهم الإنسانية في حياتهم و مماتهم.

آخيرا ….

أننا نعاهد شعبنا بأننا سنواصل الدفاع عن السودان، وحماية أراضيه، وإحترام كرامة الإنسان مهما كانت الظروف.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار،

والخزي والعار لأعداء الوطن والعملاء.

المقدم/ أحمد حسين مصطفي

الناطق الرسمي بإسم القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح

سونا