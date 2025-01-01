شاهد بالفيديو.. عروس سودانية حسناء تشعل حفل زفافها برقصات على طريقة “الزنق” والجمهور: (فرفوشة وعسولة ربنا يسعدك)

أشعلت عروس سودانية, حسناء حفل زفافها الذي أقيم بإحدى قاعات الأفراح بلقطات طريفة خطفت بها الأضواء على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت العروس الحسناء وهي تحتفل بزواجها برقصات مثيرة مع عريسها. العروس تفاعلت ورقصت مع عريسها على طريقة “الزنق” المعروفة في السودان, وسط ضحكات الحاضرين والمتابعين للمقطع. وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور, فقد أشاد عدد من العلقين بالروح الجميلة للعروس, وكتب أحد متداولى المقطع: (فرفوشة وعسولة ربنا يسعدك). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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