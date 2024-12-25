أثارت الفنانة السودانية المثيرة للجدل عشة الجبل, ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بمقطع فيديو متداول. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خرجت الفنانة الملقبة بالجبلية, في بث مباشر تابعه الآلاف من جمهورها وجمهور مواقع التواصل الاجتماعي. وتفوهت المطربة المثيرة للجدل خلال البث المباشر ببعض العبارات التي وصفها الجمهور بالخارجة, أثناء هجومها على زميلاتها بالوسط الفني بالسودان. https://www.facebook.com/reel/2777005335794535 واتهمت الجبلية, بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, المطربات بالخوف من الفنانة الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”. وواصلت الفنانة إثارة الجدل, بإطلاقها تحذيرات شديدة اللهجة لزميلتها الفنانة إنصاف مدني, مطالبها بمنع متابعيها من ذكر اسمها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بألفاظ خارجة.. المطربة عشة الجبل تهاجم زميلاتها وتؤكد خوفهن من الفنانة ندى القلعة وتطلق تحذير شديد اللهجة لإنصاف مدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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