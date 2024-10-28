«إنتوا مين عشان تاكلوا جمبري!».. هند صبري تروي موقفًا طريفًا من كواليس «ملك وكتابة»

كشفت الفنانة هند صبري، عدة كواليس مرت بها في بدايتها، ومن ضمن التفاصيل التي تحدثت عنها كان تجربة «ملك وكتابة» الذي عُرض وحقق نجاحًا.

وقالت هند صبري، خلال حوارها في جلسة أُقيمت ضمن فعاليات الجونة السينمائي الدورة السابعة، إنها سعيدة بالتواجد في الجونة، والجلسة الحوارية التي أُقيمت لها وحضور أصدقائها.

وكشفت هند أنها تعرضت للعديد من الأمور الصعبة في بدايتها، من ضمنها موقف طريف أثتاء تمثيل فيلم «ملك وكتابة»، وكانت في فترة الاستراحة طلبت «جمبري»، حينها رفض الإنتاج شراؤه لها، قائلين: «أنتو مين عشان تاكلوا جمبري دا غالي».

تحدثت الفنانة هند صبري، عن بداياتها في مجال السينما، وعن الصدف التي حدثت في حياتها، إذ أشارت أنها في البدايات لم تحلم أن تكون ممثلة ولكن الصدفة التي جعلتها تصبح في هذا المجال.

وقالت هند خلال الجلسة الحوارية الخاصة بها التي أُقيمت ضمن فعاليات الجونة السينمائي الدورة السابعة: «لما كنت طفلة، عمري ما حلمت أكون ممثلة، ولكن الموضوع كان بالصدفة، لما كنت في عيد ميلاد مع والدي وقال لي أحد الشخصيات الهامة في المجال أن وجهي سينمائي».

المصري اليوم