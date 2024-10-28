تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار ضجة إسفيرية واسعة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الفنان السوداني المثير للجدل علي كايرو, وهو يغني في حفل خاص. وتفاجأ المطرب المثير للجدل أثناء تقديمه وصلة غنائية بتزاحم عدد من الفتيات أمان لاحتضانه والهمس له في أذنه ووضع أموال النقطة داخل صدره. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فإن رد الفنان على الفتيات جاء بطريقة ساخرة, حيث قال أثناء تقديمه وصلته الغنائية: (الأحضان دي أنا فترت منها). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. فتيات سودانيات يتزاحمن أمام الفنان علي كايرو لاحتضانه ووضع أموال “النقطة” داخل صدره والمطرب يرد عليهن أثناء الغناء: (الأحضان دي أنا فترت منها) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.