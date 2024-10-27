بعد أسبوع من الزواج.. جيهان سلامة: زوجي تعدى علي بالضرب بعد مشاهدة أفلامي

قالت الفنانة جيهان سلامة إنها تزوجت خلال 22 يومًا فقط، وذلك بعد ترك خطيبها السابق، بسبب خيانته لها.

وأوضحت «سلامة» خلال حوارها ببرنامج «كلام الناس» عبر شاشة قناة «mbc مصر»، اليوم الجمعة: «كنت بحب حد، وخاني، ومش عايزة أشوف وشه، فرحت حبيت حد بسرعة جدًّا، واتجوزته، كنت تعبت أوي من التجربة الأولى».

وأضافت أن الشخص الذي تزوجته كان يكبرها في السن، ويعمل في الخارج، متابعة: «اتقدم لأهلي ورفضوا، لكن أنا صممت، واتجوزته».

وأكملت: «اتجوزنا بعد قصة عنيفة، وبعد أسبوع من الزواج، لقيته داخل عليّ وبيتهجم عليّ وضربني، وبيقولي هي دي الأفلام اللي عملتيها؟ّ! كانت خناقة رهيبة مد إيديه عليّ، وأنا مذهولة، وهو كان مصدوم بعد مشاهدة الأفلام».

وتابعت: «المفروض إنه عارف إني ممثلة، وشاف الأفلام قبل كده، قلت دي أفلام عادية، وبتتعرض على القناة الأولى والثانية، لكن هو قالي إنه مشفهاش قبل كده، وأنا طول عمري آرائي من دماغي، ومكنتش مركزة في حكاية الأفلام الجريئة وأفلام نظيفة وكده».

وأشارت جيهان سلامة إلى أنه خيّرها بين الاستمرار معه أو الاستمرار في التمثيل، موضحة أنها اختارت الاستمرار معه وتركت التمثيل، ولكنهما انفصلا بعد ذلك.

المصري اليوم