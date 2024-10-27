- 1/2
- 2/2
أبدت فتاة سودانية امتعاضها من تعليق أحد مواطنيها الشباب, لترد عليه بعبارات أثارت سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تلقت الفتاة تعليق الشاب الذي وصفها بــ”الخالة”, وذلك أثناء تصويرها مقطع فيديو من أحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة.
وقالت الفتاة في ردها أنها لا تغضب من وصفها بالخالة, مؤكدة أنها صغيرة في السن فهي مواليد العام 2003 على حد وصفها.
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ردت الفتاة, قائلة: (أنا خالة صغيرة جداً ما شاء الله علي مواليد 2003) وسط سخرية المعلقين الذين كتبوا: (حدنا وين في العولاق دا يا جنقو مصر).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. من أحد شوارع القاهرة.. فتاة سودانية ترد على شاب وصفها بــ”الخالة”: (أنا خالة صغيرة جداً ما شاء الله علي مواليد 2003) وساخرون: (حدنا وين في العولاق دا يا جنقو مصر) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.