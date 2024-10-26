بالصورة.. من أوائل المهندسين الذين تخرجوا من قسم الكهرباء في السبعينات وله الفضل في نهضة قرية “السريحة” بالجزيرة.. معلومات هامة عن الشيخ الذي قام فرد الدعم السريع بشده من لحيته

تحول مقطع فيديو لأحد أفراد الدعم السريع, وهو يشد شيخ كبير بالجزيرة إلى “ترند”, على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تعاطف الآلاف من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي مع الشيخ الكبير, وبالمقابل أبدى الآلاف غضبهم الكبير من فرد الدعم السريع “شارون”.

وكان “شارون”, قد قام بشد الشيخ من لحيته بعد اقتحام قوات الدعم السريع لقرية “السريحة” بولاية الجزيرة مساء الجمعة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد كشف مقربون من الشيخ ينشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن معلومات هامة حوله أبهرت الرواد والمتابعين الذين ظنوا أنه متواضع.

وكانت المفاجأة الكبيرة في أن الشيخ من أشهر وأقدم المهندسين بالسودان, حيث تخرج من كلية الهندسة قسم الكهرباء في سبعينيات القرن الماضي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الشيخ المهندس اسمه الطيب الطاهر, من أبناء قرية “السريحة”, التي استباحتها قوات الدعم السريع, أمس الجمعة.

ووفقاً لما أورد المتابعون فإن المهندس الطيب الطاهر, له الفضل من بعد الله سبحانه وتعالى في نهضة السريحة وتطورها، إضافة لذلك فهو رجل عالم متواضع متدين خدوم وبشوش.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)