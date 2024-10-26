“بمشاركة مجموعة الانصرافي في الارجاء” .. والي الخرطوم : رغم الاضرار التي لحقت باصحاب الأعمال ظلت روح التكافل حاضرة وسط السودانيين

دعما للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى المشاركة في معركة الكرامة استقبل والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة قافلة مجموعة رجال المال والاعمال وبمشاركة مجموعة الانصرافي في الارجاء وهي عبارة عن (4) شاحنات محملة بالمواد الغذائية المخصصة لقوات الدفاع الجوي. وأكد الوالي بأن الإسناد لمعركة الكرامة ظل حاضرا من كل قطاعات المجتمع السوداني وقال أنه رغم الاضرار الكبيرة التي لحقت بأعمال وانشطة المجتمع جراء النهب الممهنج الذي قامت به المليشيا الإرهابية وتخريب وحرق الأسواق والمصانع وأتجهت الآن لحرق المزروعات في مرحلة الحصاد بالجزيرة غير أن قيم التكافل والتراحم والدفع بسخاء ظلت حية وسط كل السودانيين داخل وخارج البلاد، وحيا الوالي أبناء السودان في المهجر وعلى رأسهم مجموعة الانصرافي التي ظلت تمثل حلقة الوصل للجهات الداعمة والمستفيدين لافتا إلي أن ملحمة التكايا التي سطرها السودانيون ستظل واحدة من القيم البارزة في مسيرة الحياة السودانية اذ قدمت خدمات جليلة للمواطنين الذين لم يغادروا الولاية وفقدوا مصادر دخلهم وشكر باسم حكومة الولاية مجموعة رجال المال والاعمال وتفاعلهم مع الهم العام. من جهته اكد ممثل مجموعة الانصرافي ومجموعة رجال المال والاعمال بأن القافله ما هي إلا تعبير عن الانفعال بالوطن وقضاياه مؤكدين سندهم ودعمهم اللامحدود حتى يتحقق النصر الكامل على المليشيا المتمردة. هذا وشارك في إستقبال القافلة مدير عام وزارة الصحة دكتور محمود القائم والمدير التنفيذي لمحلية جبل أولياء. سونا

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