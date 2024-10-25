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أطلقت الفنانة السودانية الشهيرة ندى القلعة, تصريحات نارية, وذلك خلال ردها على جمهورها ومتابعيها عبر إحدى منصات مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أبدت الفنانة الملقبة بسيدة الغناء السوداني, غضبها من أراء البعض الذين طالبوها بإتخاذ موقف الحياد لأنها تتمتع بقاعدة جماهيرية عريضة من كل أطياف المجتمع.
وقالت القلعة, التي عرف عنها مساندتها القوية للجيش: (سأعتزل الفن الآن لو علمت أن جمهوري من القحاتة أو الدعامة).
وتابعت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, (لو سمعوني اتنين فقط من عساكر الجيش كفاية ود عندي بالشعب السوداني كله).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى تفجرها داوية: (سأعتزل الفن الآن لو علمت أن جمهوري من القحاتة أو الدعامة ولو سمعوني اتنين فقط من عساكر الجيش كفاية وعندي بالشعب كله) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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