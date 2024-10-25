عادت الفنانة السودانية الضجة شهد أزهري لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهورها في بث مباشر على “تيك توك”. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الفنانة المثيرة للجدل وهي تشارك أصدقائها ومتابعيها بث مباشر. وفاجأت المطربة الجمهور بغزلها في أحد المتابعين وقامت بمنحه “قبلة” على الهواء وهي تخاطبه: (حبيبي حسن يا قلبي انت يا عمري ما عدمتك يا سيد الناس). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة شهد أزهري تتغزل في أحد متابعيها بطريقة مثيرة وتمنحه “قبلة” على الهواء: (حبيبي حسن يا قلبي انت يا عمري ما عدمتك يا سيد الناس) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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