ياسمين عبدالعزيز تتغزل في كريم فهمي .. والأخير يرد: «أحلى واحدة»

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شارك الفنان كريم فهمي، مجموعة من الصور مع جمهوره أثناء خضوعه لجلسة تصوير جديدة.
وظهر كريم عبدالعزيز خلال الصور التي نشرها عبر حسابه الرسمي على «انستجرام»، عاري الصدر مستعرضًا عضلات البطن، ونالت الصور إعجاب الكثير من جمهوره.
وغازلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي مازحة بعد نشره جلسة التصوير الجديدة حيث علقت قائلة: «موز»، ليرد عليها كريم عبدالعزيز قائلًا: «نجمة مصر كلها وأحلى واحدة».
يذكر أن الثنائي تقابل من قبل في بطولة مسلسل «نحب تاني ليه»، ودارت قصته حول «غالية» التي تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور «عبدالله» ينفصلا عن بعضهما، ثم تقابل «مراد» صدفة في أحد الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى.
و«نحب تاني ليه»، من بطولة ياسمين عبدالعزيز وشريف منير وكريم فهمي، من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج مصطفى فكري.
المصري اليوم
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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