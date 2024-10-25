أكدت التقارير التي ناقشتها لجنة تنسيق شئون أمن ولاية الخرطوم في اجتماعها الخمبس برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة تحسن الوضع الجنائي وانخفاض معدلات الجريمة وتحسن الأحوال الامنية نتيجة للتنسيق المشترك بين كافة الاجهزة الأمنية وبفضل مجهودات الطوف الامني المشترك الذي يحقق تقدما ملحوظا في منع الجريمة وضرب أوكارها كما أن أعمال التواجد المكثف للأجهزة الأمنية المكثف في الأسواق ادى الى تنظيمها وتسهيل الدخول والخروج دون التعرض لمعتادي السرقات والاجرام. كما وجه الإجتماع بإقرار مزيد من الضوابط لمنع دخول الأجانب واستمرار حملات ضبط الوجود الاجنبي وتفعيل الحملات ضد المواتر ، في الأثناء وجه الإجتماع القيام باجراءات لضبط مراكز الايواء ومكافحة الظواهر السالبة وتنفيذ حملات ضد التشرد والخمور والمخدرات. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة أمن ولاية الخرطوم :تحسن الوضع الجنائي والامني وتوجيهات لحجز المواتر ومنع التشرد والخمور والمخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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