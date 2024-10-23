خالد يوسف: الحرب ليست مباراة كرة قدم

قال القيادي في “تقدم” خالد عمر يوسف بإن الحرب ليست مباراة كرة قدم ينقسم الناس فيها لتشجيع الأطراف المقاتلة وحثها على المزيد. – وقف الحرب لا يعني الحفاظ على الأوضاع الحالية كما هي، وقف الحرب يعني تدابير جادة لحماية المدنيين وضمان سبل كسب عيشهم ومسكنهم وعلاجهم وإنهاء كافة مظاهر التواجد العسكري في المناطق المدنية. الشرق للأخبار – السودان

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