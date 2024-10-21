الجيش السوداني

أسرار وكواليس انضمام كيكل للجيش السوداني تكشف عن جهد أمني وسياسي وأهلي إمتد زهاء 3 أشهر من الحوار والتواصل بعيداً عن مجالس السياسة والحرب بين البطانة وبورتسودان ومدينتي القضارف وكسلا وقري ومناطق آمنة أخري في عمق شرق ولاية الجزيرة ..

• ختام رحلات وجلسات التفاوض السرية كانت أول أمس بقرية نائية في شرق الجزيرة شارك فيها من جانب الأجهزة العسكرية والأمنية 3 شخصيات رفيعة أعلاها برتبة فريق أول وشاركت أيضاً4 شخصيات من أبناء عمومة كيكل من بينهم شخصية سياسية رفيعة تلقي تقديراً وإحتراماً من كل المكونات السياسية والإجتماعية والعسكرية بشرق السودان خاصة بجانب أحد رجال الأعمال من عمومة كيكل وأحد الشخصيات القانونية الشابة والتي لعبت دوراً محورياً في ربط وتأمين خطوط التواصل مع كافة الأطراف حيث بدأت الجلسة الأخيرة في الساعة السادسة من مساء أول أمس وأنتهت عند الثانية صباحاً وحضرها بجانب كيكل إثنان من المقربين إليه أحدهم أحد أشقائه ..

• ماتم إعلانه اليوم جزء من اتفاق أمني بدأت ثمراته منذ صباح وظهر اليوم حيث عادت حركة الحياة إلي طبيعتها وذلك بتنقل المواطنين من القضارف وكسلا إلي مناطق مثل تمبول ورفاعة وودراوة بلا حواجز حيث تم سحب كل الإرتكازات ونقاط التفتيش السابقة وتم رصد انسحاب أعداد كبيرة من مليشيات التمرد والشفشافة من قري شرق الجزيرة ..

• من جهة أخري هاتفت شخصية رفيعة بمجلس السيادة كيكل وجددت إلتزام القوات المسلحة بماتم الإتفاق عليه لصالح إنسان الجزيرة خاصة والسودان عامة ..

• من جهتها حاولت قيادات رفيعة بمليشيا التمرد التواصل مع كيكل عقب إعلان الخبر الصاعق بانضمامه إلي صفوف الجيش لكنها فشلت وسط ذهول وسط قادة وجنود المليشيا داخل وخارج السودان ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد