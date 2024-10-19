التحالف الديمقراطي: نرحب بتصريحات مساعد القائد العام الفريق ياسر العطا

اننا نشيد بتصريحات مساعد القائد العام الفريق ياسر العطا لدعمة والمساندة للقوى المشاركة والمساندة للجيش والقطاع الامني عموما في هذه الحرب من منسوبي القوي السياسية والاجتماعية ويؤكد التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية بان منسوبينا ما زالوا صامدين في خندق واحد في معارك القتال في مختلف الجبهات بالعاصمة وشرق ووسط البلاد فضلا عن جبال النوبة جنوب كردفان، و قد قدم التحالف الديمقراطي اكثر من (109) شهيد من منسوبينا في كل محاور القتال المختلفة آخرهم في عبور القوات لمدينة بحري، كما شارك منسوبينا جانب القوات المسلحة في معركة جبل موية تحت رايات القوات المسلحة وحتى انجلاء التمرد و اعادة كل شبر من ارض الوطن.