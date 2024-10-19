التحالف الديمقراطي: نرحب بتصريحات مساعد القائد العام الفريق ياسر العطا

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قال التحالف الديمقراطي بإننا نرحب بتصريحات مساعد القائد العام الفريق ياسر العطا حول مشاركة واصطفاف فئات الشعب السوداني بما فيهم منسوبينا بجانب الجيش السوداني في حرب الكرامة.
تابعت قيادة وعضوية التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية بكل فخر تصريحات الفريق ياسر العطا مساعد القائد العام وعضو مجلس السيادة لصحيفة الشروق المصرية حول مشاركة واصطفاف الفئات المختلفة والاحزاب والكيانات المكونة لقوي الثورة من قوي اليسار السوداني ولجان المقاومة ومجموعات غاضبون و منسوبي حزبنا ” التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية ” بجانب الجيش السوداني في حرب الكرامة وكذلك منسوبي التيار الإسلامي في المعركة المشروعة للدفاع عن الوطن والمواطنين سودانين وطرد المستعمرين الجدد، هذه التصريحات جاءت انصافا لما يقوم به عضويتنا بعيدا عن الإعلام والدعاية وتحت إمرة القوات المسلحة.
التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية يحي نضالات السودانيين والقوات المسلحة والقوة المشتركة والقوات المساندة في صد العدوان الذي تم في صبيحة الخامس عشر من أبريل 2023م بتمرد مليشيات الدعم السريع المدعومة من قوى متعددة داخلية وخارجية طامعين في بلادنا وساعين للسيطرة عليها.
اننا بجانب استجابتنا لهذه المعركة الوطنية لا نتخلى عن الاطلاع بدورنا كقوى سياسية مدنية وفي المسار السياسي الذي يؤسس لحكومة مدنية ديمقراطية يختارها الشعب السوداني عبر آلياته المشروعة في دولة فدرالية مستقرة.
المجد للشهداء و للمقاومة في ميدان الشرف في محاور القتال وعاش السودان حرآ مستقلآ .
حذيفة عبدالله
الناطق الرسمي
التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية
18 اكتوبر 2024
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