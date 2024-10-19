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التحالف الديمقراطي: نرحب بتصريحات مساعد القائد العام الفريق ياسر العطا

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اسماء عثمان 0 تبليغ

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قال التحالف الديمقراطي بإننا نرحب بتصريحات مساعد القائد العام الفريق ياسر العطا حول مشاركة واصطفاف فئات الشعب السوداني بما فيهم منسوبينا بجانب الجيش السوداني في حرب الكرامة.

تابعت قيادة وعضوية التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية بكل فخر تصريحات الفريق ياسر العطا مساعد القائد العام وعضو مجلس السيادة لصحيفة الشروق المصرية حول مشاركة واصطفاف الفئات المختلفة والاحزاب والكيانات المكونة لقوي الثورة من قوي اليسار السوداني ولجان المقاومة ومجموعات غاضبون و منسوبي حزبنا ” التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية ” بجانب الجيش السوداني في حرب الكرامة وكذلك منسوبي التيار الإسلامي في المعركة المشروعة للدفاع عن الوطن والمواطنين سودانين وطرد المستعمرين الجدد، هذه التصريحات جاءت انصافا لما يقوم به عضويتنا بعيدا عن الإعلام والدعاية وتحت إمرة القوات المسلحة.

التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية يحي نضالات السودانيين والقوات المسلحة والقوة المشتركة والقوات المساندة في صد العدوان الذي تم في صبيحة الخامس عشر من أبريل 2023م بتمرد مليشيات الدعم السريع المدعومة من قوى متعددة داخلية وخارجية طامعين في بلادنا وساعين للسيطرة عليها.

لقد ابداء التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية موقفه كاول حزب سياسي مدني من حرب ال 15ابريل وخلال ٤٨ ساعة فقط حددنا وجهتنا في الصف الوطني الداعم لمؤسسات الدولة الشرعية وان هذه الحرب تسهدف الاستيلاء علي البلاد واختطافها من قبل بعض الطامعين من المجتمع الدولي والاقليمي عبر الية الدعم السريع وقوي الاتفاق الإطاري، ودعينا منسوبين والشعب السوداني للأصطفاف خلف القوات المسلحة وردع الاستعمار الحديث للاستيلاء علي بلادنا.
ان اصطفاف وهبة الشعب السوداني بكل كيناتهم السياسية والاجتماعية وقوى الثورة و قوي اليسار والاسلاميين للدفاع عن أرضهم وأنفسهم والمحافظة علي بقاء الدولة يمثل وجب والتزام وطني، اسقط التقاطعات السياسية والاجتماعية و عزز من الهمم والتلاحم الوطني، ونتمني ان يعزز لحوار سياسي يتجاوز القطيعة التاريخية للمكونات السياسية ويؤسس لسودان جديد بعد الحرب لا مكان فيه للاقصاء السياسي والاستيلاء على الدولة تحت اي داعي، ويؤسس لحقبة المحاسبة وعدم الافلات من العقاب، وان يبداء بمراجعتنا جميعا كقوى سياسية لتجربتنا السياسية ، ومن ثم الدخول في حوار سوداني سوداني لا يسثني أحد.
اننا نشيد بتصريحات مساعد القائد العام الفريق ياسر العطا لدعمة والمساندة للقوى المشاركة والمساندة للجيش والقطاع الامني عموما في هذه الحرب من منسوبي القوي السياسية والاجتماعية ويؤكد التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية بان منسوبينا ما زالوا صامدين في خندق واحد في معارك القتال في مختلف الجبهات بالعاصمة وشرق ووسط البلاد فضلا عن جبال النوبة جنوب كردفان، و قد قدم التحالف الديمقراطي اكثر من (109) شهيد من منسوبينا في كل محاور القتال المختلفة آخرهم في عبور القوات لمدينة بحري، كما شارك منسوبينا جانب القوات المسلحة في معركة جبل موية تحت رايات القوات المسلحة وحتى انجلاء التمرد و اعادة كل شبر من ارض الوطن.

اننا بجانب استجابتنا لهذه المعركة الوطنية لا نتخلى عن الاطلاع بدورنا كقوى سياسية مدنية وفي المسار السياسي الذي يؤسس لحكومة مدنية ديمقراطية يختارها الشعب السوداني عبر آلياته المشروعة في دولة فدرالية مستقرة.

المجد للشهداء و للمقاومة في ميدان الشرف في محاور القتال وعاش السودان حرآ مستقلآ .

حذيفة عبدالله

الناطق الرسمي

التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية

18 اكتوبر 2024

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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