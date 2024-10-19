اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

بابكر فيصل: وقف إطلاق النار عبر التفاوض فرصة للحفاظ على وحدة السودان واستقراره

0 نشر
اسماء عثمان 0 تبليغ

علم السودان

قال رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي بابكر فيصل بإن وقف إطلاق النار عبر التفاوض فرصة للحفاظ على وحدة السودان واستقراره.

الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر بابكر فيصل: وقف إطلاق النار عبر التفاوض فرصة للحفاظ على وحدة السودان واستقراره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا