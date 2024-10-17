أبياه: المنتخب يضحى من أجل شعب السودان وسنحول التركيز نحو “الشان”

أعرب الغاني كواسي أبياه المدير الفنى لمنتخب السودان عن سعادته الكبيرة بفوز المنتخب على منتخب بلده (غانا).. واقترابه من التأهل لنهائيات أمم أفريقيا التى ستقام فى المغرب العام المقبل 2025.. وأشاد ابياه بالجهود الكبيرة التي بذلت من أجل هذا الانتصار وقال في حديثه لـ(المكتب الإعلامي) للاتحاد السوداني لكرة القدم.. “مباراة اليوم كانت صعبه لانها ضد غانا وهي من أفضل البلاد في كرة القدم .. ذهبنا إلى غانا وتعادلنا وكنا نعلم أن مباراة الاياب هنا فى بنغازى ستكون صعبة .. لقد أدينا افضل ما يكون وغيرنا من طريقة لعبنا والأولاد ضحوا ولعبوا بقتاليه من أجل السودان وشعبه “.

وأضاف : “الآن سنحول تركيزنا لبطولة أفريقيا المحلية ( CHAN) التى سنواجه في تصفياتها ذهابا وايابا تنزانيا احدى الدول المستضيفه للبطولة وسنذهب أولاً إلى موريتانيا لإعداد الفريق وأداء مباراة الذهاب من 25 الى 27 اكتوبر قبل السفر لدار السلام للقاء الأياب.. واختتم بقوله أن اللعب ضد تنزانيا سيكون صعباً وعلينا الإعداد الجيد حتى نتأكد من النجاح في المهمة المقبله وهى التأهل لنهائيات الشان”.

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