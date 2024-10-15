«أرامكو» تجدِّد عقد منصَّتي حفر وإنتاج بمليار ريال

أعلنت شركة أديس القابضة، الرائدة في خدمات الحفر والإنتاج لقطاع النفط والغاز، تجديد عقدي منصَّتين بريتين عاملتين في المملكة، مع شركة «أرامكو»، بقيمة 946 مليون ريال.وأوضحت الشركة -في بيان على تداول- أمس، أنَّ العقد يتمثَّل في منح تمديد عقدين مع «أرامكو» في المملكة، لتشغيل منصَّتي حفر بريتين أديس 13، وأديس 14، لمدَّة 10 سنوات. وأضافت إنَّ عقد التمديد سيدخل حيز التنفيذ بمجرد انتهاء الفترة الإلزاميَّة للعقود الحالية للمنصَّتين، مشيرةً إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة. وبيَّنت أنَّ مدة التجديد الطويلة نسبيًّا ستزيد بصورة كبيرة من وضوح الرؤية بالنسبة للإيرادات، وتعزِّز استدامة الأعمال المتراكمة، كما تدعم نظرة الإدارة المتفائلة فيما يتعلَّق بالرؤية المستقبليَّة لأعمالها في المملكة. من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لأديس القابضة الدكتور محمد فاروق عن سعادته بقرار «أرامكو» تجديد عقدي المنصتين (أديس 13، وأديس 14) لأجل طويل يبلغ 10 سنوات.

وأشار إلى أنَّ هاتين المنصَّتين تعملان في المملكة منذ 2019، حيث تمكنتا من تقديم أداء تشغيلي ومعدلات أمان متميِّزة، وستتيح هذه التجديدات طويلة الأجل مواصلة تقديم أعلى مستويات الجودة، كما أنَّ التجديد سيعزِّز استدامة أعمال الشركة في المملكة، ويوفر للمجموعة نظرة أكثر وضوحًا لأعمالها على المدى الطويل فيما يتعلَّق بالإيرادات، ويعزِّز نظرة المجموعة للمستقبل بالمملكة.

جريدة المدينة