والي غرب كردفان يخاطب ورشة فرق الاستجابة السريعة بالنهود

أكد والي غرب كردفان الدكتور عصام الدين هرون لدى مخاطبته ورشة عمل تدريب فرق الاستجابة السريعة بقاعة بورصة سوق محصولات النهودخلو الولاية من جميع الأوبئة التي ظهرت مؤخراً بعدد من مدن البلاد. وأمن سعادته على اهتمامه الشخصي بتوصيات الورشة التي سترى النور في اليومين القادمين. وشدد هرون على أهمية تدريب وتأهيل الكوادر الطبية والصحية والكوادر المساعدة لمجابهة الكوارث الواقعة والمتوقعة ، وحيا المجهود المقدر من وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية في اطار التدخلات السريعة والإنسانية للعبور بالخدمات الصحية إلى جميع مواطني الولاية. وناشد السيد الوالي كافة الكوادر بوزارة الصحة إلى العمل بمبدأ الفريق الواحد خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد وصولاً بالصحة إلى بر الأمان، كما دعا مواطني الولاية إلى ضرورة التبليغ الفوري عن اي حالة اشتباه من حالات الأوبئة.

وحيا الوالي المجهود الذي بذل من قبل لجنة أمن المحلية والشرطة في تأمين مدينة النهود اضافة للمجهود المقدر من جميع القوات الامنية الأخرى، وبعث هرون صوت شكر إلى الاعلاميين بمحلية النهود لتسليط الضو على القضايا والاحداث التي تمر بها الولاية.

وثمن امين عام حكومة الولاية الاستاذ صبري يوسف جبارة المجهود المقدر والمبذول من قبل والي الولاية الدكتور عصام هرون في دفع حافز الاستبقاء للكوادر الطبية بالمستشفيات كاملاً، اضافة إلى توفير حصة الولاية من الدواء رغم وعورة وخطورة الطرق. وتوقع الاستاذ صبري ان تخرج ورشة تدريب فرق الاستجابة السريعة بتوصيات أكد على امكانية دعمها لمسيرة العمل الصحي بالولاية، وامتدح مجهود الكوادر المتدربة في الوصول إلى مقر الورشة بمدينة النهود رغم خطورة الطريق.

وقال مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية الوزير المكلف بالولاية الدكتور عاطف ابوعنجة ان الورشة تركز على ثلاثة محاور رئيسة هي حمى الضنك والكوليرا والتهاب ملتحمة العين اضافة لطريقة اخذ العينات ورصد التقارير والمعلومات.

وقال ان الورشة تأتي بعد انقطاع عن التدريب تجاوز العام ونصف لتعني بعد ذلك بتدريب فرق الاستجابة السريعة بأساليب حديثة غاية في الدقة على انماط وكيفية الاستجابة السريعة للاوبئة بإعتبار ان المتدربين يشكلون خط الدفاع الاول لمجابهة جميع الاوبئة واعادة تنشيط الذاكرة في اطار الانظمة العلاجية التي تم التدريب عليها في السابق لتنعكس ايجاباً على صحة المواطن بجميع المحليات.

وشكر ابوعنجة جميع الاجهزة الرسمية والشعبية والاطباء وجميع العاملين بالحقل الصحي لحضور الورشة التدريبية من داخل وخارج المحلية.