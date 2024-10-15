بكري الجاك: علينا الاعتراف بأن الذين بدأو هذه الحرب هم السودانيين!!

قال الناطق الرسمي باسم تنسيقية “تقدم” بكري الجاك للجزيرة مباشر بإن التصورات المثالية التي يتحدث عنها البعض بأن المتغيرات العسكرية الآن ستقود إلى حسم الصراع تغالط تاريخ السودان الطويل مع الحروب – علينا الاعتراف بأن الذين بدأو هذه الحرب هم السودانيين يجب أن نتحمل مسؤوليتنا أمام شعبنا ونتوقف عن تحميل العالم مشاكلنا – السبيل الوحيد الذي يجنب البلاد العذابات والمذيد من الدمار هو الاستماع إلى صوت العقل والجلوس للتفاوض وليس لإملاء الشروط – الحديث عن الوصول إلى سلام عبر الحرب من أكبر المغالطات التي تتكرر في المشهد السوداني – ظللنا في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية نردد بأن الخاسر الأول والأخير في هذه الحرب هو الشعب السوداني. الجزيرة – السودان

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