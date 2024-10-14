صلاح لن يجدد عقده مع الفريق

يعتقد جون ألدريج لاعب ليفربول السابق، أن النجم المصري محمد صلاح لن يوقع عقداً جديداً مع فريقه الإنجليزي، مشيراً إلى أن مسألة التجديد استمرت لفترة طويلة.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مجاناً لأي ناد في يناير القادم، إذ أوضح النجم المصري سابقاً أن الموسم الحالي قد يكون الأخير له في ظل عدم توصله لاتفاق مع ناديه على التجديد.

وكتب ألدريج في مقال رأي عبر موقع “ليفربول إيكو”: أستطيع أن أرى لماذا قد يرغب فيرجيل فان دايك في البقاء لموسم آخر، ربما يكون أفضل لاعب في ليفربول من حيث الأداء الحالي.

وأضاف: لكني لا أستطيع أن أرى صلاح يوقع على عقد جديد، الوضع استمر لفترة طويلة للغاية، لا أعرف ما إذا كان الأمر يتعلق بالمال، ولكن أينما ذهب بعد ذلك فسوف يكون قادراً على طلب رسوم كبيرة للتوقيع.

وزاد: نتمنى له التوفيق إذا كان الأمر كذلك. لقد أعطى ليفربول كل شيء.

وختم لاعب ليفربول السابق: بالنسبة لي، فإن موقف ترينت ألكسندر أرنولد ليس واضحًا تمامًا، إنه يحب ليفربول ويود أن يكون قائدًا في يوم من الأيام. لكن الأمر كله يتعلق الآن بما يريده اللاعب على المدى الطويل.

وارتدى ألدريج قميص ليفربول بين عامي 1987 و1989، إذ خاض 83 مباراة وسجل خلالها 50 هدفاً.

العربية نت