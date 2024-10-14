صور الفنان تامر حسنى مع الكينج محمد منير ديو غنائيا يجمع بينهما بعنوان “ذوقك العالى”، وذلك على طريقة الفيديو كليب. أغنية “ذوقك العالى” للمطربين محمد منير وتامر حسنى من كلمات تامر حسين وألحان محمد رحيم. وتم تصوير جزء من الفيديو كليب داخل منزل محمد منير. شارك الفنان تامر حسني، ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”. وأشار تامر حسني لفضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، مشيرا لعظمة قصص الأنبياء بها، وحكمة الله في اختيار الأمور. على صعيد آخر ، احتفل تامر حسني بإنتهاء تصوير فيلمه “ريستارت”، تمهيدا لطرحه في دور العرض السينمائي، في موسم أفلام عيد الفطر 2025. صدى البلد

كانت هذه تفاصيل خبر جزء منه بمنزل الكينج.. تفاصيل كليب يجمع بين تامر حسنى ومحمد منير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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